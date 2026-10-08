Logos-A sjell dy vepra të reja letrare nga Metin Izeti

Logos-A sjell dy vepra të reja letrare nga Metin Izeti

Sh.b. Logos-A, gjatë këtyre ditëve, ka nxjerr në dritën e botimit dy vepra nga fusha letrare me autor prof. Metin Izetin.

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Në të vërtetë, bëhet fjalë për romanin “Shpresa për jetë” dhe dramën “Dashuria e Ndezur – mbi historinë e Zelihasë dhe Jusufit a.s.”
Nëpërmjet romanit autori bën përpjekje për të bashkuar atë që ka ndarë koha moderne: mendjen dhe zemrën, shkencën dhe besimin, ikjen dhe kthimin.

Në qendër të kësaj përpjekjeje është njeriu-jo si koncept, por si mish e shpirt, me emër dhe histori. Kurse drama rrëfen dashurinë e Zelihasë për Jusufin, e cila nga pasion njerëzor shndërrohet në një udhëtim shpirtëror drejt vetënjohjes, durimit dhe dashurisë hyjnore.

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