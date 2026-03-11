Logos-A sjell botimin e ri “Metodologjia islame e leximit të kohëve të vështira” të mendimtarit turk Mehmet Görmez
Lexuesit të përgjithshëm ia sjellim edhe një vepër shtesë me titull: “Metodologjia islame e leximit të kohëve të vështira” nga Mehmet Görmez, ish kryetarit i Presidencës së Çështjeve Fetare të Turqisë.
Në këtë vepër, përfshihen ligjërata e ndryshme të cilët flasin mbi mënyrën sesi njeriu duhet përgatitur dhe t’iu bëj ballë fatkeqësive të ndryshme.
