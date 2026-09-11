Logos-A pjesëmarrëse në Panairin e Librit “Tuzi 2026”
Nën moton “Libri, urë mes dijes dhe kulturës”, Shtëpia Botuese Logos-A po merr pjesë në edicionin e shtatë të Panairit të Librit “Tuzi 2026”, i cili po zhvillohet këto ditë në qytetin e Tuzit, në Mal të Zi.
Gjatë panairit, lexuesit nga Mali i Zi, por edhe nga trevat e tjera shqiptare, kanë mundësi të njihen nga afër me botimet më të reja të Logos-A, të përzgjedhura nga zhanre të ndryshme.
Pjesëmarrja në këtë panair krijon gjithashtu mundësi për komunikim të drejtpërdrejtë të lexuesve me autorët dhe për njohje më të afërt me veprat e tyre.
Nga Logos-A vlerësojnë se organizimi i panairit është një dëshmi e angazhimit të autoriteteve komunale të Tuzit për afirmimin e dijes, kulturës dhe traditës së leximit, duke e shndërruar librin në një urë lidhëse mes komuniteteve dhe kulturave.
Logos-A – Frymëzimi vazhdon…