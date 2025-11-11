Logos-A para lexuesve sjell botimin më të ri filozofik me titull “Michel Foucault – Pushteti, Dija, Individi” nga autori Kushtrim Ahmeti

Shtëpia botuese Logos-A para lexuesve sjell botimin më të ri filozofik me titull “Michel Foucault – Pushteti, Dija, Individi” nga autori Kushtrim Ahmeti.

Ky libër ofron shumë më tepër se një analizë të zakonshme: ai paraqet një udhëtim hermeneutik nëpër labirintet e mendimit foucaultian, duke eksploruar marrëdhëniet midis pushtetit, dijes dhe individit — tri shtylla themelore të filozofisë së Michel Foucault.

Nëpërmjet këtij studimi, autori i fton lexuesit të kuptojnë thellësisht mënyrën se si pushteti ndërthuret me dijen dhe si individi formësohet brenda strukturave shoqërore. Libri është një burim i vlefshëm për studiuesit e filozofisë, të shkencave sociale dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të njihen më mirë me një nga mendimtarët më të rëndësishëm të shekullit XX.

📚 Frymëzimi vazhdon…

