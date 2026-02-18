Logos-A nxori nga botimi librin “Ngritja dhe rënia e kombeve” të ekonomistit Mancur Olson
Logos-A nxori nga botimi librin me titull: “Ngritja dhe rënia e kombeve” të ekonomistit amerikan Mancur Olson.
Autori në këtë libër vë në spikamë analizat e aksionit të grupeve të interesit, konceptin e dekadencës, ndryshimet dhe ciklet ekonomike etj.
Ai e shpjegon këtë fenomen në një format të historisë dhe kulturave të ndryshme. Me librin mund të shërbehen ekonomistët, studiuesit e shkencave sociale si dhe gama e gjerë e lexuesve.
