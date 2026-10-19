Logos-A boton librin “Historik i Historiografisë Muslimane” të Franz Rosenthalit
Shtëpia botuese Logos-A ka nxjerrë në dritë veprën “Historik i Historiografisë Muslimane”, të orientalistit gjermano-hebre Franz Rosenthal, e cila trajton zhvillimin e shkrimit historik në traditën islame.
Libri ofron një shqyrtim të historiografisë muslimane, duke analizuar rrugëtimin e saj historik, arritjet dhe mangësitë, si dhe sfidat që e kanë shoqëruar këtë traditë ndër shekuj.
Përmes kësaj vepre, Rosenthal synon të ofrojë një vlerësim të balancuar dhe shkencor të historiografisë islame, duke vënë në pah rëndësinë e shqyrtimit të burimeve të ndryshme dhe të bashkëpunimit ndërmjet studiuesve.
Botimi i kësaj vepre nga Logos-A përbën një kontribut në pasurimin e literaturës shqipe mbi historinë dhe traditën intelektuale islame, duke u ofruar lexuesve dhe studiuesve një mundësi për të njohur më nga afër zhvillimin e shkrimit historik musliman.