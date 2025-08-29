Logoja misterioze e Apple ndez thashethemet për iPhone 17

Logoja misterioze e Apple ndez thashethemet për iPhone 17

Apple ka publikuar një logo të re dhe misterioze për ngjarjen e prezantimit të iPhone 17, që do të mbahet më 9 shtator.

Dhe kur e tërhiqni gishtin ose kursorin e mausit mbi të, logoja ndryshon ngjyrë sikur të shihej përmes një kamere termike.

Ky detaj ka bërë që fansat të mendojnë se kompania po paralajmëron ngjyra të reja për modelet e reja të iPhone.

Të tjerë sugjerojnë se bëhet fjalë për një sistem të përmirësuar ftohjeje, që do të rrisë efikasitetin dhe shpejtësinë e pajisjeve.

Ngjarja e titulluar “Awe Dropping” ka lënë pas shumë pikëpyetje mbi surprizat që priten.

Apple nuk ka zbuluar asnjë detaj zyrtar, duke e shtuar edhe më shumë kureshtjen për lançimin.

MARKETING

Të ngjajshme

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Apple njofton për një përditësim urgjent: Kontrolloni cilësimet

Google Drive shton Google Vids për redaktime të shpejta të videove

Google Drive shton Google Vids për redaktime të shpejta të videove

Apple po punon në tri ‘ridizajnime të mëdha’ të iPhone dhe ‘më i madhi’ do të ndodhë më 2027?

Apple po punon në tri ‘ridizajnime të mëdha’ të iPhone dhe ‘më i madhi’ do të ndodhë më 2027?

Kompanitë e Musk padisin Apple dhe OpenAI për pengesë në fushën e inteligjencës artificiale

Kompanitë e Musk padisin Apple dhe OpenAI për pengesë në fushën e inteligjencës artificiale

A do të prodhohet iPhone 17 në Indi?

A do të prodhohet iPhone 17 në Indi?

Bisedat tuaja me inteligjencën artificiale shfaqen në Google

Bisedat tuaja me inteligjencën artificiale shfaqen në Google