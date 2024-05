Lloga, Siljanovskës: Si mund të jepni një betim në formë gojore, e një tjetër në formë të shkruar?

Cila është logjika të jepni një betim në formë gojore, e një tjetër në formë të shkruar? Ky është një paradoks i paparë ,tha ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga.

“Si mundet president i shtetit të jep betim të ndryshëm nga ai që do ta shkruan? Kjo do të thotë që të gjitha ato që i thoni me gojë, nesër nuk do t’i respektoni sepse do të nënshkruani diçka tjetër.

Mund të ngremë procedurë para Gjykatës Kushtetuese për shkak se nëse kemi precendent të tillë, mund edhe në të ardhmen të ketë individë të cilët do të dëshirojnë të dëshmohen se janë patriotë të mëdhenj nga cila do qoftë bashkësi”, shtoi Lloga për “Sloboden Peçat”.

MARKETING