Lloga: Me vulën tonë u bë kryeparlamentari dhe kryeministri i parë shqiptar

Krenar Lloga ministër i Drejtësisë nga Aleanca për Shqiptarë në Kongresin e jashtëzakonshëm të ASh-së tha se ishte Aleanca për shqiptarë që vulosi kryeparlamentari dhe kryeministrin shqiprat.

“Ishte viti 2016 kur ky subjekt politik determinoi ardhmërinë e RMV-së dhe vendosi që ne të marrin rrugëtimin europian dhe për herë të parë një premtim elektoral i partive të tjera u bë me votat e Aleancës, ne zgjodhëm kryetarin e parë të parlamentit shqiptar me votat e Aleancës dhe të vulosur me gjakun e Aleancës. Ishte premtim i një partie tjetër që ta bëjë kryeministrin shqiptar por edhe kësaj radhe ishte po vula e Aleancës që e bëri kryeministrin shqiptar”, u shpreh Lloga.

