Llazarevska e LSDM-së deputetëve të VMRO-së: Unë kam vetëm një pasaportë, ju keni më tepër

Deputetja e LSDM-së Zhaklina Llazarevska nga foltorja tha se posedon vetëm një pasaportë dhe ajo do të luftoj për pasaportën e saj maqedonase, për gjuhën maqedonase dhe për identitetin maqedonas.

“Ne ofrojmë konkluzione me të cilat do e urdhërojmë Qeverinë që asnjëherë në negociata të mos e vë në pyetje gjuhën dhe identitetin maqedonas. Ju nuk ofroni asgjë përveç ndarjes së qytetarëve dhe izolimit. Ju jeni njerëz që nuk duan prosperitetin e shtetit, për këtë nuk dëshironi që të nisin negociatat për antarsim në BE”, ka deklaruar Llazarevska, përcjell SHENJA.