Ljupço Nikollovski nuk e sheh veten si kryeministër

Zëvendëskryeministri për Luftë kundër Korrupsionit, Ljupço Nikollovski në konferencën e sotme për shtyp tha se nuk e sheh veten si kandidat për kryeministër.

“Nëse vendoset tani që të hapen procedura, do të kemi një procedurë plotësisht të hapur, transparente, demokratike, të cilën nuk e ka asnjë parti politike, dhe në të cilën do të mund të kandidojë kushdo që i plotëson kushtet. Unë nuk e shoh veten dhe nuk do të jem një nga kandidatët”, tha mes tjerash Nikollovski.

Ndryshe nesër pritet që Zoran Zaev para organeve të partisë të dorëzojë dorëheqjen nga posti i kryetarit të Social-Demokratëve.

Pritet gjithashtu që kreu i ri i LSDM-së të jetë edhe mandatari i ri në Qeveri.