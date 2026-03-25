Liverpooli vihet në kërkim të gjetjes së një Salah të ri, pesë emra të mundshëm në listë
MARKETING
Liverpooli po përgatitet për afatin kalimtar të verës në kërkim të një pasuesi të Mohamed Salah, dhe lista përfshin disa sulmues anësorë të gjithanshëm që mund të riformësojnë sulmin e klubit pas largimit të pritur të yllit egjiptian.
MARKETING
Duke pasur parasysh pasigurinë mbi performancën e opsioneve të tyre aktuale në krah, përparësia e Liverpoolit është të sjellë lojtarë që mund të veprojnë në të dy krahët dhe, nën drejtimin e trajnerit Arne Slot, të ofrojnë gola dhe kreativitet.
Objektivi kryesor është ylli i Bayernit
Michael Olise kryeson listën e nënshkrimeve të mundshme. Anësori i Bayernit është zhvilluar në një nga sulmuesit e djathtë më të rrezikshëm në Evropë dhe do të ishte një zëvendësim i drejtpërdrejtë për Salahun, si dhe një përforcim i klasit të parë.
Megjithatë, sjellja e tij nga Bayern, me të cilin ai ka kontratë deri në vitin 2029, ka të ngjarë të kërkojë një tarifë transferimi rekord për klubin.
Talentë të rinj gjithashtu në radar
Anthony Gordon është një opsion me përvojë në Ligën Premier. Pavarësisht shifrave modeste në ligë këtë sezon, anësori i Newcastle ka bërë përshtypje në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, puna mund të ndërlikohet nga fakti se Gordon ka edhe katër vjet të mbetura në kontratën e tij.
Liverpooli është lidhur gjithashtu me një numër anësorë të rinj me potencial të madh dhe potencial për zhvillim afatgjatë. Yan Diomande i RB Leipzig ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme pasi shënoi 10 gola dhe dha pesë asistime në 25 paraqitje në Bundesligë.
Reprezentuesi i Bregut të Fildishtë ndihet rehat në të dyja krahët dhe shkathtësia dhe forma e tij thuhet se e kanë rritur vlerësimin e tij në 87 milionë funte.
Anësori belg, Johan Bakayoko, i cili tani luan te RB Leipzig pasi u largua nga PSV, mbetet një tjetër objektiv i mundshëm pavarësisht dëmtimeve që kanë kufizuar performancën e tij këtë sezon.
22-vjeçari shihet si një opsion i ardhshëm, i cili përfundimisht mund të zhvillohet në një lojtar të rregullt të ekipit të parë.
Ndërkohë, ylli i Athletic Bilbaos, Nico Williams, mbetet shumë i vlerësuar te Liverpooli.
Edhe pse më parë ka treguar pak interes për t’u larguar nga Spanja dhe së fundmi është zotuar të qëndrojë te Bilbao, raportet sugjerojnë se klubi mund të shqyrtojë ende ofertat, duke hapur potencialisht derën për një transferim përsëri.
Liverpooli po përballet me një tranzicion të madh në sulm
Zëvendësimi i performancës së Salah është një nga vendimet më të mëdha me të cilat është përballur Liverpooli vitet e fundit. Përveç mbushjes së rolit të krahut të djathtë, klubi po kërkon edhe fleksibilitet sulmues pas performancës jokonsistente të opsioneve të tyre aktuale në krahun e majtë.
Ndërsa afron afati kalimtar, kërkimi i Liverpoolit për një sulmues krahu të gjithanshëm, i aftë të barazojë ndikimin e Salahut, pritet të bëhet një nga ngjarjet kryesore të afatit kalimtar të verës.