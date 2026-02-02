Liverpooli siguron marrëveshje për Jeremy Jacquet nga Rennes

Liverpooli siguron marrëveshje për Jeremy Jacquet nga Rennes

Liverpooli ka arritur një marrëveshje për transferimin e mbrojtësit të talentuar të Francës U21, Jeremy Jacquet, nga Rennes, sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano.

Për transferimin pritet të realizohet në qershor të vitit 2026, me një tarifë prej 60 milionë euro dhe mundësinë e bonusëve prej 10 milionë euro.

Jacquet, i cili ka rënë dakord për kushtet personale me klubin anglez, konsiderohet si një nga mbrojtësit më premtues në futbollin global. Negociatat mes Liverpoolit dhe Rennes kanë avancuar shumë që nga fillimi i këtij muaji, me klubin nga Merseyside që ka mposhtur Chelsean në konkurrencën për nënshkrimin e tij.
Nëse transferimi realizohet menjëherë, marrëveshja mund të përfshijë një huazim te Rennes deri në përfundim të sezonit.

MARKETING

Të ngjajshme

E bujshme në Arabinë Saudite; Al Nassr, pasiv në merkato dhe Ronaldo refuzon të luajë

E bujshme në Arabinë Saudite; Al Nassr, pasiv në merkato dhe Ronaldo refuzon të luajë

Sa para fitoi Carlos Alcaraz me triumfin në Australian Open

Sa para fitoi Carlos Alcaraz me triumfin në Australian Open

Inter fitoi edhe te Cremonese, përforcohet pozita e parë

Inter fitoi edhe te Cremonese, përforcohet pozita e parë

Finale e jashtëzakonshme, Danimarka kampione e Evropës

Finale e jashtëzakonshme, Danimarka kampione e Evropës

Çështja Romagnoli-Lazio; prapakthehu i bujshëm prej 18 milionë eurosh I futbollistit që bllokon merkaton

Çështja Romagnoli-Lazio; prapakthehu i bujshëm prej 18 milionë eurosh I futbollistit që bllokon merkaton

Juventus transferon Jeremi Bogan

Juventus transferon Jeremi Bogan