Liverpooli duhet të paguajë një shumë të majme parash për ta shkarkuar Arne Slot
Liverpooli do të duhet t’i paguajë Arne Slotit një shumë të konsiderueshme parash nëse vendos të ndahet me trajnerin holandez.
47-vjeçari zëvendësoi Jurgen Kloppin verën e kaluar dhe pati një fillim të shkëlqyer, duke e udhëhequr skuadrën drejt titullit të Ligës Premier që në sezonin e tij të parë.
Gjatë kësaj vere, Slot shpenzoi mbi 400 milionë euro për lojtarë si Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez dhe Jeremie Frimpong.
Shumëkush priste që Liverpooli të ishte skuadra për t’u mposhtur, megjithatë, paraqitjet e tyre kanë qenë jashtëzakonisht të dobëta javët e fundit.
Pas dy humbjeve radhazi 3-0 në Ligën Premier, forma zhgënjyese vazhdoi edhe të mërkurën në mbrëmje në Anfield, ku u mposhtën rëndë nga skuadra holandeze PSV Eindhoven në Ligën e Kampionëve.
Është e qartë se një numër i madh tifozësh të Liverpoolit kanë filluar të humbasin besimin te Slot, me disa prej tyre që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të klubit.
Nëse Slot nuk jep dorëheqjen, ai ka të drejtë të marrë një shumë të konsiderueshme në rast se Liverpooli vendos ta shkarkojë.
Verën e kaluar, Slot raportohet se nënshkroi një kontratë deri në vitin 2027 me vlerë 6.6 milionë euro në vit, si dhe bonuse të majme të lidhura me trofetë.