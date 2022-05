Liverpool “skuq” Wembleyn, një grek i jep fitoren në FA Cup

Liverpool vazhdon ëndrrën për të fituar katër trofe brenda një sezoni teksa në Wembley të kuqtë triumfuan nga goditja e 11-metërshave pas 120 minutash lojë pa gola ndaj Chelseat. Të kuqtë u treguan më të saktë nga ruleta e penalltive dhe në fund “skuqën” Wembleyn teksa regjistruan suksesin numër tetë në FA Cup, në një sukses që i mungonte prej 16-vitesh.

Sa i takon kronikës së ndeshjes, shkëndijen e parë e dhuroi Luis Dias i Liverpool i cili u ndal nga portieri Mendy ndërsa Chelsea u kundërpërgjigj me anë të Christian Pulisic, teksa gjuajtja e amerikanit shkoi ngjitur me shtyllën e mbrojtur nga Allison. Ndërkohë, në fraksionin e parë mundësitë për londinezët ishin të shumta me Marcos Alonso por edhe Romelu Lukaku që nuk u treguan të saktë.

Një tjetër episod i rëndësishëm për pjesën e parë ishte edhe dëmtimi i Mohamed Salah i cili u zëvendësua në minutën e 33-të nga Diego Jota ndërsa në dyshim tashmë është edhe prezenca e tij në finalen e Champions League ndaj Real Madrid.

Sakaq, edhe fraksioni i dytë nisi më mirë për Chelsean me Alonson që këtë herë u ndal nga traversa. Megjithatë, në vazhdimin e pjesës së dytë, të kuqtë e morën veten dhe patën mundësi me anë të Luis Dias dhe Diogo Jotas.

Ndërkohë, në minutën e 85-të Robertson u ndal nga shtylla me ndeshjen që iu drejtua kohës shtesë, e cila në fakt nuk prodhoi më raste dhe skuadrat iu drejtuan goditjes së penalltive. Të kuqtë u treguan më të “ftohtë” dhe shënuan 6 kundrejt 5 golave të londinezëve teksa vendimtar ishte goli i grekut Tsimikas ndërsa më parë kishte gabuar Mane që u ndal nga bashkëkombasi i tij Mendy. Për Chelsean më parë gaboi Azpilicueta dhe Mount që u ndalën nga Allison, dy gabime që rezultuan fatale për ekipin e drejtuar nga trajneri Thomas Tuchel.

Ky është trofeu i dytë sezonal për të besuarit e Jurgen Klopp që më herët kanë festuar në finalen e Carabao Cup, ndërsa janë në garë për titullin e Premier League, si dhe në finalen e Champions League ku do të sfidojnë Real Madrid më datë 28 maj në Paris.