Liverpool përmbys Galatasaray në Champions, argëtohet Bayern, humbje e ëmbël për Atleticon

Të mërkurën u luajtën disa nga ndeshjet e kthimit në Champions League.

Liverpool përmbys humbjen 1-0 ndaj Galatasaray dhe kualifikohet falë një fitorje të thellë 4-0 në “Anfield”. Golat u realizuan nga Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch dhe Salah.

Pas suksesit 1-6 në aktin e parë, Bayern triumfon 4-1 ndaj Atalantës në takimin e dytë, në sfidën që u mbajt në Gjermani.

Atletico Madrid pëson disfatë 3-2 ndaj Tottenham por spanjollët prejnë një biletë për në fazën tjetër, pasi kanë fituar 5-2 në ndeshjen e parë.

Rezultatet:

Bayern 4-1 Atalanta
Liverpool 4-0 Galatasaray
Tottenham 3-2 Atletico Madrid

