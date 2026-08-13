Liverpool është destinacioni ideal për Barcolan, thotë Waddle
Liverpool pritet të intensifikojë përpjekjet për transferimin e yllit të Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, në prag të fillimit të sezonit të ri në Premier League.
Sulmuesi francez nuk u aktivizua në Superkupën e Evropës ndaj Aston Villas, ku PSG triumfoi 2-1 në Salzburg. Kjo shihet si një tjetër sinjal se klubi francez mund të jetë i gatshëm të ndahet me Barcolan, veçanërisht pas afrimit të Ferran Torres nga Barcelona.
PSG ka arritur marrëveshje për transferimin e Torresit për rreth 50 milionë euro, ndërsa një pjesë e kësaj shume pritet të mbulohet nga shitja e Barcolës. Megjithatë, Liverpooli deri më tani nuk ka qenë i gatshëm të përmbushë vlerësimin e raportuar prej rreth 130-145 milionë paundësh për futbollistin.
Në këtë situatë ka ndërhyrë ish-futbollisti i Anglisë, Chris Waddle, i cili e sheh Liverpoolin si destinacionin ideal për Barcolan dhe beson se stili i tij i lojës do të përshtatej më mirë në Anfield.
Waddle vlerëson se në Liverpool Barcola do të kishte më shumë liri për të shfrytëzuar pikat e tij më të forta, veçanërisht aftësinë për të përballuar kundërshtarët një kundër një, për të depërtuar dhe për të krijuar raste.
Sipas tij, një trajner si Andoni Iraola do ta inkurajonte francezin të luante me agresivitet dhe të rrezikonte më shumë në duelet individuale, ndërsa një qasje më taktike mund t’ia kufizonte disa prej cilësive kryesore.
Barcola, i cili është pjesë e PSG-së dhe kombëtares franceze, vazhdon të mbetet një nga emrat më të kërkuar gjatë kësaj verë. Tashmë mbetet të shihet nëse Liverpooli do të arrijë një marrëveshje me kampionët e Francës për transferimin e tij.