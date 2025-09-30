Liverpool bie keq në Stamboll, Inter dhe Bayern nuk falin në Champions

Liverpool bie keq në Stamboll, Inter dhe Bayern nuk falin në Champions

Ndeshjet e kësaj të marte në fazën e ligës në Champions dhuruan emocione të mëdha.

Bayern nuk has aspak vështirësi ndaj Pafos, teksa fitoi 1-5. Inter triumfoi 3-0 ndaj Slavias së Pragës, në sfidën që u mbajt në San Siro.

Atletico Madrid bind ndaj Frankfurt, madje merr sukses me goleadë 5-1. Befasia më e madhe vjen nga Stambolli, me Liverpool që u imponua 1-0 nga Galatasaray. Barazim 2-2 ndaj Bodo/Glimt dhe Tottenham, në një sfidë për panoramë. Chelseat i mjaftoi një gol për të kaluar pengesën e Benficës (1-0).

Rezultatet finale:

Atletico Madrid 5-1 Frankfurt
Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
Chelsea 1-0 Benfica
Galatasaray 1-0 Liverpool

Inter 3-0 Slavia Prague
Marseille 4-0 Ajax
Pafos 1-5 Bayern

 

MARKETING

Të ngjajshme

Shkëndija në Madrid për ndeshjen e parë historike në Ligën e Konferencës

Shkëndija në Madrid për ndeshjen e parë historike në Ligën e Konferencës

Real Madridi me fitore të thellë ndaj Kairat Almaty, shkëlqen Mbappe me het-trik

Real Madridi me fitore të thellë ndaj Kairat Almaty, shkëlqen Mbappe me het-trik

UEFA bën të ditur dënimin e Diego Simeones pas përplasjes së tij me një tifoz të Liverpoolit

UEFA bën të ditur dënimin e Diego Simeones pas përplasjes së tij me një tifoz të Liverpoolit

Barcelona kërkon leje nga UEFA për të thyer rregullin e Ligës së Kampionëve para ndeshjes me PSG-në

Barcelona kërkon leje nga UEFA për të thyer rregullin e Ligës së Kampionëve para ndeshjes me PSG-në

Man Utd në krizë, Xavi Hernandez mund të jetë shpëtimtari që të gjithë presin

Man Utd në krizë, Xavi Hernandez mund të jetë shpëtimtari që të gjithë presin

Merret vendimi, vetëm 6500 shikues në ndeshjen Serbi – Shqipëri

Merret vendimi, vetëm 6500 shikues në ndeshjen Serbi – Shqipëri