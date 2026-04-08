“Lista dhe letra pa asnjë lidhje me marrëveshjen”, Trump reagon: Ka vetëm disa pika që pranojmë
Pas vendosjes së armëpushimit të ditës së djeshme mes SHBA-së dhe Iranit, tensionet dhe spekulimet mbi negociatat kanë marrë përmasa të reja. Shumë dokumente, letra dhe lista po qarkullojnë në media dhe rrjete sociale, duke u prezantuar si pjesë e procesit zyrtar. Në këtë kontekst, Donald Trump ka dalë me një reagim të fortë dhe të qartë, duke sqaruar pozicionin e tij dhe duke denoncuar dokumentet e pavlefshme.
Reagimi i Trump:
“Shumë Marrëveshje, Lista dhe Letra po dërgohen nga njerëz që nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me Negociatat SHBA / Iran; në shumë raste, ata janë mashtrues të plotë, karlatanë dhe MË KEQ. Ata do të ekspozohen shpejt pas përfundimit të Hetimit tonë Federal. Ka vetëm një grup “PIKASH” të rëndësishme që janë të pranueshme për Shtetet e Bashkuara, dhe ne do t’i diskutojmë ato pas dyerve të mbyllura gjatë këtyre Negociatave. Këto janë PIKAT mbi bazën e të cilave u dakorduam për një ARMËPUSHIM. Është diçka e arsyeshme, dhe mund të trajtohet lehtësisht. Kjo është shumë e ngjashme me lajmet e rreme të CNN-it mbrëmë, që kanë nxjerrë në krye një “burim” që nuk kishte asnjë pushtet apo autoritet për të shkruar një Letër duke pretenduar autoritet të madh.”