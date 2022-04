Lirohet vetëm mazuti, çmimet e derivateve tjera mbeten të njëjta

Komisioni Rregullator për Energjetik në mbledhjen e sotme ka vendosur që të lirohet çmimi i mazutit për 1.041 denarë për litër. Me vendimin e ri një kg mazut do të kushtojë 51,784 denarë.

Mbeten të pandryshuar cmimet e derivateve tjera.

Një litër EUROSUPER BS-95 do të vazhdojë të kushtojë 84 denarë, ndërsa një litër EUROSUPER BS-89 do të shitet për 86 denarë.

Një litër EURODIZEL kushtonë 85,5 denarë. /SHENJA/