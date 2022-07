Lipavski: Ne do ta përkrahim Maqedoninë e Veriut të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian

Ministri i Punëve të Jashtme të Çekisë, Jan Lipavski pas mbarimit të konferencës së parë ndërqeveritare tha se me këtë hapen bisedimet qasëse të Maqedonisë së Veriut me BE-në.

Sipas tij sot është arritur një qëllim në marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe BE-së dhe me këtë është deklaruar e ardhmja e Ballkanit Perëndimore në BE.

“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE, dhe më vjen mirë që ky moment historik ndodh pikërisht me kryesimin e Çekisë. Zgjerimi dhe integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor ka qenë prioritet i Çekisë. E dimë se integrimi i Maqedonisë së Veriut ka qenë e dhimbshme ka kërkuar shumë, por vendosshmëria e autoriteteve e mundësoi këtë. Kjo nuk do të ishte e mundur pa përkushtimin e kolegëve tonë francez të cilët arritën tek një kompromis i rëndë”, tha Lipavski, raporton SHENJA.