Lionel Messi paralajmëron datën se kur do të pensionohet nga kombëtarja
Lionel Messi tani është 38 vjeç dhe ikona e Barcelonës po afrohet drejt fundit të karrierës së tij profesionale si futbollist dhe nëse komentet e fundit janë tregues, duket se shumë shpejt ai do t’i varë këpucët në gozhdë.
Pas fitores në Kupën e Botës në 2022, shumëkush priste që Messi të përfundonte karrierën e tij ndërkombëtare, por ai vazhdoi më tej. Ai synon të ndihmojë Argjentinën të mbrojë titullin e fituar verën e ardhshme në Amerikën e Veriut.
‘Los Albiceleste’ janë tashmë të kualifikuar për turneun e vitit 2026, ndërsa javën tjetër do të përballen me Venezuelën dhe Ekuadorin në ndeshjet e fundit kualifikuese.
“Po, do të jetë e veçantë, do të jetë një ndeshje shumë e veçantë për mua, sepse është e fundit në kualifikime”.
“Nuk e di nëse do të ketë ndeshje miqësore apo më shumë ndeshje pas kësaj. Do të jem i shoqëruar nga familja ime, gruaja, fëmijët dhe prindërit e mi”.
“Do ta përjetojmë kështu. Pas kësaj, nuk e di se çfarë do të ndodhë, por po shkoj me këtë qëllim”, ka thënë Messi.
Nuk do të ishte befasi nëse Messi do të mbyllë karrierën e tij ndërkombëtare pas Kupës së Botës së ardhshme.
Derisa tani, ai ka luajtur 184 ndeshje me përfaqësuesen argjentinase, duke shënuar 112 gola dhe do të synojë të shtojë këtë numër në Amerikën e Veriut.