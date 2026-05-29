Lionel Messi, lojtari me më shumë paraqitje në Kupën e Botës

Futbollisti argjentinas Lionel Messi mban rekordin si lojtari me më së shumti ndeshje të luajtura në historinë e Kupës së Botës, shkruan Anadolu.

Deri më tani, Messi ka zhvilluar 26 ndeshje në pesë Kupa të Botës dhe nëse luan edhe në Kupën e Botës FIFA 2026 që do të organizohet nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika, ai do ta përmirësojë edhe më tej rekordin e tij.

Në listë, gjermani Lothar Matthaus renditet i dyti me 25 ndeshje ndërsa bashkëkombësi i tij Miroslav Klose është i treti me 24 ndeshje.

Italiani Paolo Maldini ka zhvilluar 23 ndeshje ndërsa portugezi Cristiano Ronaldo 22.

Lojtarët me më shumë paraqitje në 22 Kupat e Botës që nga viti 1930 në Uruguaj renditen si më poshtë:

Futbollisti Shteti Ndeshje
Lionel Messi Argjentinë 26
Lothar Matthaeus Gjermani 25
Miroslav Klose Gjermani 24
Paolo Maldini Itali 23
Cristiano Ronaldo Portugali 22
Diego Maradona Argjentinë 21
Uwe Seeler Gjermani 21
Wladyslaw Zmuda Poloni 21
Cafu Brazil 20
Grezgorz Lato Poloni 20
Javier Mascherano Argjentinë 20
Philipp Lahm Gjermani 20
Bastian Schweinsteiger Gjermani 20
Hugo Lloris Francë 20

– Gjashtë futbollistë kanë luajtur në pesë Kupa të Botës

Deri më tani, gjashtë futbollistë kanë marrë pjesë në pesë Kupa të Botës.

Messi, Ronaldo, meksikanët Antonio Carbajal, Andres Guardado dhe Rafael Marquez si dhe gjermani Matthaus, janë futbollistët që kanë luajtur në pesë turne botërorë.

Nëse Messi dhe Ronaldo paraqiten edhe në vitin 2026, ata do të bëhen lojtarët e parë që marrin pjesë në gjashtë Kupa të Botës.

Futbollistët që kanë marrë pjesë më shumë në Kupat e Botës gjatë karrierës së tyre renditen si më poshtë:

Futbollisti Shteti Kupa Vitet
Lionel Messi Argjentinë 5 2006, 10, 14, 18, 22
Cristiano Ronaldo Portugali 5 2006, 10, 14, 18, 22
Lothar Matthaeus Gjermani 5 1982, 86, 90, 94, 98
Antonio Carbajal Meksikë 5 1950, 54, 58, 62, 66
Rafael Marquez Meksikë 5 2002, 06, 10, 14, 18
Andres Guardado Meksikë 5 2006, 10, 14, 18, 22
Gianluigi Buffon Itali 4 2002, 06, 10, 14
Luka Modric Kroaci 4 2006, 14, 18, 22
Yuto Nagatomo Japoni 4 2010, 14, 18, 22
Manuel Neuer Gjermani 4 2010, 14, 18, 22
Diego Maradona Argjentinë 4 1982, 86, 90, 94
Javier Mascherano Argjentinë 4 2006, 10, 14, 18
Pele Brazil 4 1958, 62, 66, 70
Djalma Santos Brazil 4 1954, 58, 62, 66
Cafu Brazil 4 1994, 98, 02, 06
Enzo Scifo Belgjikë 4 1986, 90, 94, 98
Franky van der Elst Belgjikë 4 1986, 90, 94, 98
Rigobert Song Kamerun 4 1994, 98, 02, 10
Thierry Henry Francë 4 1998, 02, 06, 10
Uwe Seeler Gjermani 4 1958, 62, 66, 70
Karl-Heinz Schnellinger Gjermani 4 1958, 62, 66, 70
Giuseppe Bergomi Itali 4 1982, 86, 90, 98
Fabio Cannavaro Itali 4 1998, 02, 06, 10
Paolo Maldini Itali 4 1990, 94, 98, 02
Gianni Rivera Itali 4 1962, 66, 70, 74
Hong Myung-bo Kore e Jugut 4 1990, 94, 98, 02
Sami Al Jaber Arabi Saudite 4 1994, 98, 02, 06
Denis Caniza Paraguaj 4 1998, 02, 06, 10
Wladyslaw Zmuda Poloni 4 1974, 78, 82, 86
Andoni Zubizarreta Spanjë 4 1986, 90, 94, 98
Pedro Rocha Uruguaj 4 1962, 66, 70, 74
Samuel Eto’o Kamerun 4 1998, 02,10, 14
Miroslav Klose Gjermani 4 2002, 06, 10, 14
Iker Casillas Spanjë 4 2002, 06, 10, 14
Xavi Hernandez Spanjë 4 2002, 06, 10, 14
Andres Iniesta Spanjë 4 2006, 10, 14, 18
Sergio Ramos Spanjë 4 2006, 10, 14, 18
DaMarcus Beasley SHBA 4 2002, 06, 10, 14
Valon Behrami Zvicër 4 2006, 10, 14, 18
Tim Cahill Australi 4 2006, 10, 14, 18
Sergio Busquets Spanjë 4 2010, 14, 18, 22
Martin Caceres Uruguaj 4 2010, 14, 18, 22
Edinson Cavani Uruguaj 4 2010, 14, 18, 22
Angel Di Maria Argjentinë 4 2010, 14, 18, 22
Diego Godin Uruguaj 4 2010, 14, 18, 22
Hugo Lloris Francë 4 2010, 14, 18, 22
Hector Moreno Meksikë 4 2010, 14, 18, 22
Thomas Müller Gjermani 4 2010, 14, 18, 22
Pepe Portugali 4 2010, 14, 18, 22
Xherdan Shaqiri Zvicër 4 2010, 14, 18, 22
Luis Suarez Uruguaj 4 2010, 14, 18, 22

– Messi, futbollisti me më shumë minuta në fushë

Futbollisti që ka kaluar më shumë minuta në fushë në historinë e Kupës së Botës është Lionel Messi.

Nga viti 2006 deri në vitin 2022, ai ka luajtur 26 ndeshje në pesë turne dhe ka qëndruar në fushë gjithsej 2315 minuta.

Pas tij renditen Paolo Maldini me 2217 minuta dhe Lothar Matthaus me 2047 minuta.

Futbollistët që kanë marrë pjesë më shumë në Kupat e Botës gjatë karrierës së tyre renditen si më poshtë:

Futbollisti Vendi Ndeshje Minuta
1. Lionel Messi Argjentinë 26 2315
2. Paolo Maldini Itali 23 2217
3. Lothar Matthaeus Gjermani 25 2047
4. Uwe Seeler Gjermani 21 1980
5. Javier Mascherano Argjentinë 20 1950

