Lionel Messi bëhet asistuesi më i mirë i të gjitha kohërave në ndeshjet ndërkombëtare
Lionel Messi theu një tjetër rekord në fitoren shkatërruese të Argjentinës ndaj Porto Rikos me rezultat 6-0 në një ndeshje miqësore.
Ylli i Inter Miamit dha dy asistime të shkëlqyera për Gonzalo Montiel dhe Lautaro Martinez për të arritur në kuotën e 60 asistimeve për Argjentinën.
Me këto dy asistime, Messi lë pas Neymarin me 59 asistime në listën e asistuesve më të mirë të të gjitha kohërave në futbollin ndërkombëtar.
38-vjeçari është gjithashtu vetëm dy asistime larg arritjes së shifrës prej 400 asistimeve në karrierën e tij.
Messi ka shënuar 114 gola për kombëtaren Albiceleste dhe është vetëm pas Cristiano Ronaldos (143 gola) në listën e golashënuesve më të mirë ndërkombëtarë të të gjitha kohërave.
Fituesi i tetëfishtë i Topit të Artë ka grumbulluar 26 gola dhe 15 asistime për Inter Miamin në MLS këtë vit.