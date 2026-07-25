Linjat ajrore austriake dhe italiane anulojnë fluturimet drejt Izraelit për shkak të shqetësimeve të sigurisë
Austrian Airlines dhe ITA Airways kanë anuluar fluturimet e planifikuara drejt Izraelit për të shtunën për shkak të shqetësimeve të sigurisë, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të transmetuesit izraelit Channel 12, të dyja kompanitë ajrore pezulluan shërbimet e tyre ndërsa tensionet në rritje në rajon vazhdojnë të pengojnë udhëtimet ajrore drejt dhe nga Izraeli.
Raporti nuk njoftoi nëse anulimet do të prekin edhe fluturimet pas së shtunës.
Kompani ajrore ndërkombëtare kanë pezulluar dhe rifilluar në mënyrë të përsëritur shërbimet drejt Izraelit që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023.
Anulimet e fundit erdhën në një kohë tensionesh në përshkallëzim, të lidhura me përballjen e vazhdueshme mes SHBA-së dhe Iranit dhe frikën për një konflikt më të gjerë rajonal.
Tensionet në rajon janë përshkallëzuar që kur presidenti amerikan, Donald Trump, më 8 korrik njoftoi se armëpushimi i përcaktuar në memorandumin e mirëkuptimit SHBA-Iran të muajit të kaluar nuk ishte më në fuqi.
Që atëherë, SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme, duke penguar transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe duke rritur sërish shqetësimet për furnizimet globale me energji.