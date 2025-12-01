Limani: Në Komunën e Gostivarit është kursyer në çdo aspekt
Ish-U.D. Kryetari i Komunës së Gostivarit, Valbon Limani, në intervistën për emisionin “Debat në SHENJA”, deklaroi se gjatë mandatit të tij në komunë është zbatuar kursim maksimal në të gjitha drejtimet.
“Në Komunën e Gostivarit kursehet gjithçka, Abedin. Është kursyer që nga dita e parë deri në ditën e fundit kur kam qenë unë aty. Këtë e dinë të gjithë administratorët. Edhe vetë, sa herë dilja, kontrolloja nëse janë të fikura të gjitha dritat apo gjatë verës nëse inverterët janë të çaktivizuar”, theksoi Limani.