Limani ekskluzivisht për Shenja: Barrën e dështimeve të tyre nuk ua mbuloj unë!
Ministri i Punës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Fatmir Limani, është prononcuar ekskluzivisht për Televizionin Shenja me çka i dërgoi sinjale partisë amë, Lëvizja Besa, që mezi po e pret guximin e tyre që të marrin vendimin eventual për ta përjashtuar që pastaj ky i fundit të veprojë.
“Kam heshtur sepse jam i matur, por nuk duroj dot të mbaj samarin e të tjerëve. Unë kam dëshmuar veten me punë dhe projekte konkrete prandaj edhe nuk mund të mbulojë dështimet e askujt. Në radhë të parë për interesi i përgjithshëm, qëndroj në anën e profesionistëve që janë shtypur e shkelur vetëm se nuk kanë pasur mbështetjen e duhur”. tha Fatmir Limani për TV Shenja.
Kujtojmë që, mbrëmë Bilall Kasami ka lëshuar një varg akuzash pa precizuar emra konkret duke shprehur pakënaqësi nga funksionarë të Lëvizjes Besa, dhe sonte do të merret një vendim në Kuvendin e Lëvizjes Besa në raport me vazhdimin e rrugëtimit të kësaj partie. Vendim për të cilin Limani u shpreh se e pret me padurim.
