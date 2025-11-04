Limaj: Nuk e votojmë Konjufcën, nuk bëhet shteti kështu bre djem

Kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka thënë se ata nuk do ta votojnë as për Glauk Konjufcën.

Sipas Limajt, VV e ka propozuar Konjufcën për kalkulime elektorale edhe për të dielën (ditën e balotazhit), edhe pas të dielës.

“Ne nuk i votojmë, këto agjenda partiake, elektorale, s’kanë absolutisht asgjë në interes shtetëror, që dikush me pauzu, me shku me u kthy. Nuk bohet shteti kshtu, bre djem”, tha Limaj në Klan Kosova.

Limaj tha se Presidentja ka mund ta parandalojë këtë situatë.

Ai e ka cilësuar këtë situatë si “lojë “.

