Limaj: Me inate, me ego nuk ndërtohet shteti, lidership është kur e gjen zgjidhjen

Fatmir Limaj është rizgjedhur sot kryetar i Nisma Socialdemokrate, në një mandat të ri katërvjeçar në krye të kësaj partie. Në fjalimin e tij pas rizgjedhjes, ai adresoi situatën politike në vend, duke kritikuar qasjet përjashtuese dhe mungesën e gatishmërisë për dialog.

MARKETING

Limaj theksoi se lidershipi i vërtetë matet në aftësinë për të kapërcyer vështirësitë dhe për të vendosur interesin e vendit mbi gjithçka.

“Me inate, me ego nuk ndërtohet shteti. Lidershipi është kur e tejkalon veten, kur në situatën e pazgjidhshme e gjen zgjidhjen, kur në situatën e pa komunikueshme e gjen komunikimin. Kur në situatën e pamundur e gjen të mundshëm për vendin tënd. Ky është lidershipi, kjo është ajo që i duhet Kosovës”, tha Limaj.

Ai po ashtu u shpreh se nuk ka ndjekur dhe nuk do të ndjekë ndonjëherë politika që burojnë nga emocione të momentit apo ndikime të jashtme, si ato nga rrjetet sociale.

“As kam bërë, as do të bëj, as do të bëj kurrë politikat, të cilat imponohen ose ndërtohen nga disponimet ditore, nga rrjetet sociale apo nga kafet”, ka thënë Limaj.

MARKETING