Ligjvënësi iranian: Irani përjashton anijet nga India, Kina, Iraku dhe Katari nga kufizimet e kalimit në Hormuz

Ligjvënësi iranian: Irani përjashton anijet nga India, Kina, Iraku dhe Katari nga kufizimet e kalimit në Hormuz

Sipas një ligjvënësi iranian, vendi ka përjashtuar anijet nga India, Kina, Iraku dhe Katari nga kufizimet e kalimit në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.

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Shik.mk

Amir Hayat Moqaddam, nënkryetar i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit iranian, tha për Agjencinë e Lajmeve të Studentëve Iranianë (ISNA) se anijeve nga këto katër vende u lejohet të kalojnë nëpër këtë korridor strategjik ujor.

“Për momentin, kemi përjashtuar Indinë, Kinën, Irakun dhe Katarin nga kufizimet e kalimit në Ngushticën e Hormuzit. Anijet nga këto vende kalojnë lirshëm dhe as amerikanët nuk i ndalojnë ato”, tha ai.

Hayat Moqaddam tha se këto përjashtime pasqyrojnë interesat e ndërsjella ndërmjet Iranit dhe vendeve në fjalë. Ai tha se Teherani po lehtëson kalimin e anijeve indiane për t’i mundësuar Iranit importimin e barnave nga India.

Ai shtoi se përjashtimi i anijeve kineze synon të sigurojë mbështetjen politike të Pekinit, shtoi ai.

Hayat Moqaddam tha se Irani mbledh tarifa tranziti nga anijet indiane dhe kineze, por lejon kalimin e anijeve nga Katari pa pagesë.

Ai nuk specifikoi nëse anijet irakiane janë të detyruara të paguajnë tarifa tranziti.

Ngushtica e Hormuzit, e vendosur midis Iranit dhe Omanit, është një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë, përmes së cilës transportohen sasi të mëdha nafte dhe gazi nga vendet e Gjirit drejt tregjeve ndërkombëtare.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt 2026.

Në muajin prill u arrit një armëpushim, por luftimet midis Washingtonit dhe Teheranit rifilluan në korrik, pasi përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit ngecën.

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