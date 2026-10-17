Ligjvënësi iranian: Bisedimet e tërthorta me SHBA-në vazhdojnë përmes Katarit dhe Omanit
Sipas një ligjvënësi iranian, bisedimet e tërthorta mes Iranit dhe SHBA-së po vazhdojnë përmes ndërmjetësimit të Katarit dhe Omanit, ndërsa tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit mbeten të larta, transmeton Anadolu.
Yaqoub Rezazadeh, anëtar i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të parlamentit iranian, tha për agjencinë e lajmeve ILNA se të dyja palët kanë paraqitur kushtet e tyre përmes ndërmjetësve.
“Ne kemi paraqitur një sërë kushtesh dhe pala tjetër ka paraqitur gjithashtu një sërë kushtesh. Tani po presim të shohim nëse kushtet që kemi shpallur do të pranohen nga amerikanët”, tha Rezazadeh.
Ai bëri të ditur se kontaktet po zhvillohen me përfshirjen e Katarit dhe Omanit.
Rezazadeh tha se negociatat po mbikëqyren nga Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit, duke shtuar se çështjet që po diskutohen trajtohen me miratimin e këtij institucioni.
Ligjvënësi minimizoi gjithashtu spekulimet për një konflikt të ri të afërt mes Iranit dhe SHBA-së, duke thënë se parashikimet e bazuara në tregjet e basteve ose raportimet për një sulm të mundshëm parandalues iranian janë të pabazuara.
Ai tha se nuk pret një luftë tjetër përpara zgjedhjeve të Kongresit amerikan dhe zgjedhjeve në Izrael, megjithëse pranoi se rifillimi i luftimeve mbetet i mundur.
Rezazadeh tha se Irani nuk do të ndërmarrë një sulm parandalues, por do të kundërpërgjigjet nëse sulmohet. Ai pretendoi se kapacitetet ushtarake, mbrojtja ajrore dhe forcat detare të Teheranit janë përmirësuar ndjeshëm krahasuar me dy raundet e mëparshme të luftimeve.
Kontaktet e fundit të raportuara vijnë pas një mirëkuptimi të arritur mes Iranit dhe SHBA-së në Islamabad në qershor, me synimin për t’i dhënë fund armiqësive dhe për të hapur rrugën për negociata, me përfshirjen e Pakistanit dhe Katarit në ndërmjetësim.
Sipas këtij mirëkuptimi, palët pritej të zhvillonin bisedime të mëtejshme, por tensionet u rishfaqën më pas për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e tij dhe vazhdimit të aktivitetit ushtarak në rajon.
Katari dhe Omani kanë vijuar gjithashtu kontaktet diplomatike me Teheranin dhe Washingtonin, ndërsa aktorët rajonalë përpiqen të parandalojnë një përshkallëzim të ri mes dy palëve.