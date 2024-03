Ligji për ndalesë të praktikave jokorrekte tregtare para Komisionit juridiko-ligjvënës

Komisioni parlamentar juridiko-lighdhënës sot duhet të debatojë rreth Projektligjit për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit me produkte bujqësore dhe ushqimore, me procedurë të shkurtuar, pasi që dje ky vendim ligjor kaloi në Komisionin për çështjet evropiane.

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi pret që ligji të jetë në seancë plenare më 11 ose 13 të këtij muaji dhe të votohet, pas së cilës pas shpalljes në Gazetën Zyrtare do të hapet seanca publike.

Bekteshi siguron se nuk do të ketë rritje enorme të çmimeve të produkteve në periudhën derisa të fillojë zbatimi i plotë i ligjit, e veçanërisht për produktet për të cilat deri në fund të muajit të kaluar kishte çmime të garantuara.

“Kam folur me të gjithë prodhuesit dhe tregtarët vendas, me shumicë dhe pakicë. Nëse keqpërdoret kjo periudhë derisa konstatohet lista e plotë dhe derisa ndryshohen kontratat që furnizuesit kanë me tregtarët për t’u dhënë atyre një afat për të rinegociuar disa gjëra që kanë paraparë kontratat e tyre të furnizimit, ata e dinë se në Ministrinë e Ekonomisë jemi të gatshëm që gjatë ditës të marrim vendime që nuk do të jenë në favor të grupeve të caktuara që të mund të bëjnë keqpërdorime të tilla”, ka thënë Bekteshi.

Keqpërdorimet, sqaron ministri do të përcaktohen nga Inspektorati Shtetëror i Tregut i cili me profesionalizëm kryen punën dhe në baza ditore ndjek situatën.

Nga mbi 2500 produkte që do të përfshihen me ligj, 70 deri në 80 për qind janë produkte bujqësore dhe ushqimore që janë në treg në vend dhe lista, njoftoi Bekteshi, do të zgjerohet nëse ka kërkesa.

Zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike, Fatmir Bytyqi, dje sërish u ka bërë thirrje deputetëve që ta votojnë ligjin sepse, siç tha ai, vetëm në atë mënyrë do ta zgjidhim institucionalisht problemin e rritjes së mundshme të çmimeve jashtë tregut.

Inspektorati shtetëror i tregut është çdo ditë në terren. Sapo të marrim raportin nëse dhe cilat produkte kanë rritje të çmimeve, do të bëhet e ditur për opinionin, veçanërisht nëse bëhet në mënyrë të organizuar, tha Bytyqi

Në Komisionin për mbrojtje të konkurrencë, tashmë ka një parashtresë dhe pret që përbërja e re e Komisionit ta përshpejtojë punën që nëse vëren mënyrë të organizuar të rritjes së çmimeve, këtë ta ndërpret.

Me miratimin e Projektligjit pritet të arrihen efekte pozitive në funksionimin e biznesit të të gjithë operatorëve (blerës dhe furnitorë), të cilët janë aktivë në zinxhirin e furnizimit bujqësor dhe ushqimor. Autoritetet presin t’i jepet fund konkurrencës së pandershme në tregti dhe se ky ligj do të sjellë uljen e çmimeve të produkteve ushqimore.

Në datën 29 të muajit të kaluar ka përfunduar masa për çmimin e garantuar të disa produkteve ushqimore si buka, qumështi, kosi, makaronat, disa produkte mishi, si dhe pijet joalkoolike dhe birra. Nuk është në fuqi as vendimi i qeverisë, me të cilën u ulën tarifat e importit për perimet.

