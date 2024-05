Liga e Kampionëve, zbulohen vazot për sezonin e ardhshëm me 36 skuadra

Ndërsa ky sezon i futbollit evropian po shkon drejt fundit, skema për fazën e grupit të edicionit 2024-2025 të Ligës së Kampionëve po merr formë.

Shumica e skuadrave që do të marrin pjesë janë të përcaktuara, me thuajse të gjitha 36 ekipet që janë gati të hyjnë në garë me formatin e ri të kompeticionit.

Një ndryshim i rëndësishëm që vjen me edicionin e ri është shtimi i ndeshjeve në fazën e grupit. Skuadrat do të zhvillojnë tetë ndeshje secila, në kontrast me gjashtë ndeshjet siç ka qenë tradicionalisht. Kjo do të ofrojë më shumë aksion dhe mundësi për klubet që të tregojnë vlerat e tyre në një skenë më të madhe.

Sipas formatit të ri, tetë skuadrat që renditen në krye të grupeve të tyre do të kualifikohen automatikisht për në fazën e 16-të më të mirave, ndërsa skuadrat që pozicionohen nga vendi i nëntë deri në vendin e 24-të do të luftojnë në një raund shtesë për t’u bashkuar me të cilët kanë avancuar tashmë.

Sa i përket përbërjes së vazove, një pjesë e ekipeve që pritet të jenë në vazon e dytë tashmë janë mësuar zyrtarizuar, duke përfshirë klube si Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge dhe Milani. Gjithashtu, pritet që Shakhtar Donjetsk të jetë një ndër skuadrat që do të shtohen në këtë grup.

Klubet do të renditen në vazo për të përcaktuar ndeshjet e fazës së grupit në bazë të koeficientëve të tyre, të cilat llogariten bazuar në performancën e tyre në kompeticionet kontinentale.

Një sistem i tillë synon të garantojë që ndeshjet e fazës së grupit të jenë të balancuara dhe konkurruese, dhe se klubet me performanca më të forta në vitet e fundit të përfitojnë nga vendosja e tyre në vazo.

MARKETING