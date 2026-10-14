Liga e Kampionëve vazhdon sonte me nëntë ndeshje tjera të zjarrta, vëmendja në Romë dhe Mançester
Liga e Kampionëve vazhdon sonte (e mërkurë) me ndeshjet e radhës së xhiros së dytë, ku në program janë disa përballje interesante mes skuadrave që synojnë të bëjnë hapa të rëndësishëm në këtë garë.
Vëmendja kryesore do të jetë te dueli mes Manchester Cityt dhe Paris Saint-Germainit, si dhe te përballja Roma – Real Madrid, ku rikthimi i madrilenëve në kryeqytetin italian pritet të sjellë emocione të veçanta.
Manchester City dhe PSG përballen nga ora 21:00 në stadiumin “Etihad”, në një duel që bashkon dy prej skuadrave më ambicioze të futbollit evropian. Të dyja ekipet synojnë të dëshmojnë forcën e tyre në këtë fazë të garës, ndërsa cilësia individuale dhe potenciali sulmues pritet të jenë ndër elementet kryesore të përballjes.
Një tjetër përballje që premton spektakël është ajo mes Romës dhe Real Madridit, e cila zhvillohet në stadiumin “Olimpico”, po ashtu nga ora 21:00.
Madrilenët udhëtojnë drejt Romës me synimin për të marrë një rezultat pozitiv në një stadium ku atmosfera pritet të jetë e zjarrtë. Në anën tjetër, skuadra italiane do të kërkojë ta shfrytëzojë përkrahjen e tifozëve për t’i shkaktuar probleme një prej klubeve më të suksesshme në historinë e Ligës së Kampionëve.
Përveç këtyre dy ndeshjeve, programi i së mërkurës përfshin edhe takime të tjera interesante. Liverpooli luan në udhëtim te LASK-u, Feyenoord përballet me Comon, ndërsa Aston Villa pret Fenerbahçen.
Në ndeshjet e tjera, Real Betis takohet me Porton, Borussia Dortmundi luan në udhëtim te Bodo/Glimt, Shakhtari përballet me AEK Athinë, ndërsa Slovan Bratislava pret Stuttgartin.