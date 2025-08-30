Liga e Dytë, fiton Shkëndija e Haraçinës
Skuadra e Shkëndijës së Haraçinës ka vazhduar me paraqitje pozitive në Ligën e Dytë të Maqedonisë së Veriut, duke regjistruar fitore të re.
Si vendas nominal, haraçinasit mposhtën GFK Ohri me rezultat 2-1, falë golit të Dario Desnić dhe autogolit të Albnor Kabës.
Në derbin tjetër të ditës, Teteksi triumfoi ndaj Detonit Plachkovicës në një ndeshje me shumë gola (3-2). Në terrenin neutral në Jegunovcë, tёtovarët siguruan pikët me golat e Daniel Nikolovskit dhe Zlatko Radeskit, si dhe një autogol të Filip Manasievskit.
Bregallnica mori fitore të qetë në transfertë kundër Vardarit në Negotinë (0-2). Golat i shënuan Darijan Tasev dhe Luka Georgiev.
Sloga Vinica ishte më bindësja e javës, duke fituar 5-1 ndaj Golemo Konjarit. Nikola Taleski realizoi dy gola, ndërsa Ivan Nastevski, Ljupço Hristovski dhe Viktor Krstevski shënuan nga një herë. Bekim Alimoski ishte autor i golit të vetëm për mysafirët.
Një tjetër rikthyer në rangun e dytë, Osogovo, mori fitore ndaj Prespës në Koçani (2-0), me golat e Vladimir Zhoglevit dhe Nikola Stoilovskit.
Edhe Kozhufi e konfirmoi ambicien, duke fituar 2-0 ndaj Novacit me realizimet e Vebi Islamit dhe Petar Guguljanovit.
Ndeshja e vetme që përfundoi baras ishte ajo mes Pobedës dhe Sasa-s në Prilep (2-2). Për vendasit shënuan Kristi Krajovski dhe Mohamed Ahmedov, ndërsa për mysafirët Luka Nikolov dhe Muhamed Bekir.