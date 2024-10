Liga e Dytë – Bashkimi mposht Sasha Kamenican, Arsimi ndalet me barazim

Sot janë zhvilluar ndeshjet e xhiros së 9-të në Ligën e Dytë në futbollit e Maqedonisë së Veriut.

Bashkimi i Kumanovës mposhti Sasha Kamenicën me golat e Agan Sulimanit dhe Ensar Saiti. Pas këtij triumfi Bashkimi merr pozitën e dytë ne renditje.

Për dallim nga Bashkimi, Arsimi i Çegranit u ndal me barazim pa gola në terren vendas ng Skopje.

Në ndeshjet tjera Makedonija Gjorçe Petrovi triumfoi ndaj Kozhufit me shifrat 3:0, Bregallnica mundi 2:0 Vardar Negotinën, Bellasica fitoi Osogoën me shifrat 1:0, ndërsa Ohri fitoi Vardarsin me rezultatin 3:0. /SHENJA/

