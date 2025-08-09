Liga Arabe do të mbajë të dielën një sesion të jashtëzakonshëm për Gazën
Liga Arabe do të zhvillojë të dielën një sesion të jashtëzakonshëm për të diskutuar mënyrat e përballjes me pushtimin izraelit të Palestinës, raporton agjencia e lajmeve Wafa.
Përfaqësuesi i Palestinës në Ligën Arabe, Muhannad al-Aklouk, i tha agjencisë se “takimi do të mbahet … në dritën e vendimit izraelit për të ripushtuar Rripin e Gazës dhe për ta vendosur atë plotësisht nën kontroll, si dhe pasojat e zhvendosjes së detyruar të popullit palestinez brenda dhe jashtë Rripit”.
Sipas raportit, sesioni do të trajtojë mekanizmat e veprimit në nivel arab dhe ndërkombëtar për të përballuar abuzimet izraelite, për të parandaluar vazhdimin e tyre dhe për t’i çuar autorët para gjykatave ndërkombëtare. /Al Jazeera/