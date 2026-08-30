Lideri suprem i Iranit: Udhëheqësit e vendeve myslimane duhet ta njohin “armikun e vërtetë”
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka deklaruar të dielën se udhëheqësit e vendeve myslimane duhet të njohin atë që ai e ka cilësuar si “armikun e vërtetë”, duke akuzuar SHBA-në dhe Izraelin se janë “armiq të betuar” të unitetit islam, transmeton Anadolu.
“Rekomandimi im i prerë dhe i përsëritur për udhëheqësit e vendeve islame, veçanërisht për ata në Azinë Perëndimore dhe përgjatë Gjirit, është të identifikojnë armikun e tyre të vërtetë, të kuptojnë planin e tij dhe të përballen me të”, ka thënë Khamenei në një mesazh me rastin e “Javës së Unitetit Islam”, sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB.
Uniteti mes myslimanëve është thelbësor “për arritjen e qytetërimit të dashur dhe dominues islam”, ka deklaruar ai.
SHBA-ja dhe Izraeli janë “armiqtë e betuar të këtij uniteti dhe miqësie”, ka thënë Khamenei, duke shtuar se Washingtoni dhe Tel Avivi nuk janë vetëm “armiq” të Iranit, por edhe të “gjithë” botës islame.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë rritur që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke nxitur Teheranin të kryejë sulme hakmarrëse ndaj vendeve të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Irani dhe SHBA-ja ranë dakord për një armëpushim në prill dhe më pas nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor, me synimin për t’i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, marrëveshja u shemb muajin e kaluar, ndërsa Teherani dhe Washingtoni shkëmbyen sulme për gati dy javë, përpara se presidenti amerikan Donald Trump të ndalte papritur bombardimet mes raportimeve për bisedime për zgjidhjen e konfliktit.