Lideri suprem i Iranit u drejtohet protestuesve: “Nuk mund ta toleroj bashkëpunimin me të huajt”
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ali Khamenei, paralajmëroi sot protestuesit kundër “bashkëpunimit me të huajt”, duke dënuar presidentin amerikan Donald Trump për, siç tha, shfrytëzimin e pakënaqësive publike.
“Nuk mund ta toleroj bashkëpunimin me të huajt”, tha Khamenei në një fjalim publik.
“Nëse jeni agjent që bashkëpunon me të huajt, do të refuzoheni menjëherë nga populli iranian dhe regjimi iranian”, shtoi ai.
“Duart e tij janë të njollosura me gjakun e iranianëve. E megjithatë, pretendon se është në anën e popullit iranian. Ai është i papërgjegjshëm. Nuk i interesojnë civilët”, shtoi ai duke sulmuar Trumpin.
“Ata, protestuesit, mund ta besojnë atë. Ata djegin koshat e mbeturinave vetëm për t’ia bërë qejfin atij”, theksoi Khamenei.
Ai tha se presidenti amerikan duhet të përqendrohet te problemet në vendin e tij.
Këto deklarata vijnë në një kohë tensionesh të vazhdueshme në Iran, teksa protestat për shkak të pakënaqësive ekonomike dhe sociale kanë vazhduar në pjesë të ndryshme të vendit.