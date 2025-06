Lideri Suprem i Iranit reagon për herë të parë pas konfliktit me Izraelin

Ajatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, do të flasë brenda pak minutash në një videomesazh, duke shënuar mesazhin e tij të parë që kur SHBA-të njoftuan një armëpushim midis Iranit dhe Izraelit.

Mesazhi vjen disa orë përpara se Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, të mbajë një konferencë për shtyp, ku do të japë një përditësim mbi ndikimin e sulmeve amerikane në objektet bërthamore të Iranit gjatë fundjavës.

Ajatollah Ali Khamenei, ka reaguar me anë të një postimi në X ku u shpreh se i ofron “urimet e tij për fitoren ndaj regjimit të gabuar sionist”, duke iu referuar Izraelit.

