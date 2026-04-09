Lideri suprem i Iranit premton “fazë të re” në menaxhimin e Hormuzit, kërkon kompensim për luftën
MARKETING
Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, në një mesazh ka deklaruar se “menaxhimi i Ngushticës së Hormuzit do të hyjë patjetër në një fazë të re”, ndërsa u zotua se Teherani do të kërkojë kompensim për të gjitha dëmet e lidhura me luftën, transmeton Anadolu.
MARKETING
Mesazhi, i publikuar nga zyra e tij në ditën e 40-të që nga vrasja e babait të tij, ish-liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, e përshkroi vdekjen e tij si një “goditje të rëndë dhe historike” për kombin iranian dhe një nga momentet më të dhimbshme në historinë e fundit për vendin.
Ai e paraqiti fazën aktuale si vazhdim të rrugës dhe trashëgimisë së tij.
– Ngushtica e Hormuzit
Khamenei tha se Irani do të kalojë drejt një faze të re strategjike në lidhje me Ngushticën e Hormuzit.
“Menaxhimi i Ngushticës së Hormuzit do të hyjë patjetër në një fazë të re,” tha ai, pa dhënë më shumë detaje.
– Kompensim dhe përgjegjësi
Khamenei theksoi se Irani do të kërkojë përgjegjësi ligjore dhe materiale për dëmet.
“Ne sigurisht nuk do t’i lëmë pa u ndëshkuar agresorët kriminal që sulmuan vendin tonë”, tha ai.
Ai shtoi se Irani do të “kërkojë kompensim për të gjitha dëmet, si dhe për gjakun e martirëve dhe të plagosurve”.
– Negociatat dhe qëndrimi ndaj luftës
Deklaratat vijnë teksa Irani po përgatitet të negociojë me SHBA-në në Pakistan, me bisedime që pritet të nisin të shtunën nën ndërmjetësimin e Pakistanit dhe të zgjasin deri në dy javë.
Irani ka deklaruar se bisedimet synojnë të finalizojnë detajet e një marrëveshjeje të mundshme, duke theksuar se kjo nuk nënkupton përfundimin e konfliktit.
Khamenei gjithashtu paralajmëroi se Irani mbetet i gatshëm të reagojë ndaj çdo agresioni të ri.
“Duart tona janë në këmbëz”, tha ai, duke shtuar se çdo gabim nga kundërshtarët do të përballet me një përgjigje vendimtare.
Rajoni ka qenë në alarm që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë të paktën 3 mijë persona, përfshirë ish-liderin suprem.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke tronditur tregjet globale dhe aviacionin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi një armëpushim dyjavor, duke deklaruar se Irani ka paraqitur një propozim “të zbatueshëm” me 10 pika, ndërsa negociatat pritet të përcaktojnë nëse mund të arrihet një marrëveshje afatgjate.