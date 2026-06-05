Lideri suprem i Iranit miraton faljen për mbi 2,000 të dënuar
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, miratoi të premten një kërkesë nga kreu i gjyqësorit për të falur, ulur ose ndryshuar dënimet e më shumë se 2,000 të burgosurve.
Falja erdhi përpara Bajramit të Gadirit, një nga festat më të rëndësishme fetare të festuara nga myslimanët shiitë, sipas një deklarate të publikuar në faqen zyrtare të internetit të udhëheqësit suprem.
Më parë, kreu i gjyqësorit Gholamhossein Mohseni Ejei kërkoi mëshirë për të burgosurit.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare ISNA, të burgosurit e dënuar për vepra penale që lidhen me sigurinë, spiunazh, veprime kundër sigurisë së brendshme ose të jashtme të Iranit dhe krime që kërcënojnë sigurinë publike nuk janë të kualifikuar për falje.