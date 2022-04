Liderët evropianë urojnë Macron: Duam një Francë të përkushtuar ndaj BE

Liderët botërorë kanë nisur të përshëndesin fitoren e Macron ndonëse rezultati zyrtar ende nuk ka dalë.

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka përshëndetur rezultatin dhe ka uruar Emmanuel Macron për fitoren e tij të parashikuar.

Në një postim në Twitter, Michel shton se BE-së i duhet një Francë e përkushtuar ndaj projektit mes një periudhe të trazuar në kontinent.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022