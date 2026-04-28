Liderët e Gjirit refuzojnë çdo tarifë për anijet që kalojnë Hormuzin, bëjnë thirrje për lundrim të lirë
Udhëheqësit e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) kanë refuzuar vendosjen e tarifave për anijet që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit dhe kanë bërë thirrje për lundrim të sigurt dhe të lirë në këtë rrugë ujore, tha sekretari i përgjithshëm i bllokut, transmeton Anadolu.
Në një takim konsultativ në qytetin saudit Xheda, udhëheqësit e vendeve të Gjirit hodhën poshtë mbylljen e ngushticës nga Irani, duke e cilësuar këtë veprim si “të paligjshëm”, tha Jasem Mohamed Albudaiwi.
Udhëheqësit gjithashtu urdhëruan ndërmarrjen e hapave të shpejtë për ndërtimin e një tubacioni të përbashkët të naftës dhe gazit, si dhe krijimin e një sistemi paralajmërimi të hershëm për t’u përballur me raketat balistike, shtoi Albudaiwi.
Ngushtica e Hormuzit është një nga nyjet më të rëndësishme energjetike në botë, përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e furnizimit global me naftë çdo ditë para fillimit të luftës mes Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.
Kjo rrugë ujore është përballur me ndërprerje që nga fillimi i marsit pas shpërthimit të luftës. Konflikti aktualisht është në pauzë nën një armëpushim, ndërsa përpjekjet diplomatike po vazhdojnë për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme.