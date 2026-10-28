Libri “Islami, liberalizmi dhe Ontologjia” nga Joseph Kaminski është titulli më i ri nga Logos-A
Sh.B. Logos-A gjatë këtyre ditëve ka nxjerr në dritën e botimit librin “Islami, liberalizmi dhe Ontologjia”, të autorit Joseph Kaminski, ndërsa është përkthyer nga anglishtja prej Arjol Gunit.
Teza qendrore e librit është se liberalizmi, iluminist apo politik, dhe islami operojnë mbi supozime bazike në lidhje me natyrën e vetë realitetit që janë fondamentalisht të ndryshme.
Rrënja më e thellë e këtij dallimi, sipas Kaminskit, është mënyra se si secila palë e mendon marrëdhënien midis sferës fetare dhe kësaj bote.
Sh.B. Logos-A, është njëra ndër vatrat e rëndësishme të botimeve shqipe, që pëveç autorë vendas, me përkthimet e tyre, libërdashësit shqiptarë i njofton për së afërmi edhe me autorë të huaj ndërkombëtar.