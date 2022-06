Libër mbi ngjarjet në Luboten të vitit 2001

Libri i përgatitur nga tre studiuesit, Skender Asani, Sevdail Demiri dhe Zeqirija Ibrahimi, me titullin “Luboteni 2001 – studime, raporte, dokumente dhe fotografi”, për aq sa ne jemi në dijeni është botimi i parë deri më sot në lidhje me këtë ngjarje dhe që mban vulën e një institucioni shkencor kredibil siç është Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.

Shkruan: Nuridin AHMETI, Prishtinë

Në kuadër të botimeve të vitit 2021 të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup dhe në traditën e këtij institucioni për të shënuar përvjetorë të rëndësishëm nga e kaluara e popullit tonë në përgjithësi e të popullatës shqiptare në Maqedoni në veçanti, sepse ky mbase është edhe mision i këtij institucioni, në vitin 2021 ky institucion kishte vendosur që ta shënojë edhe një nga përvjetorët e rëndësishëm, atë të vitit 2001 të ndodhur në Luboten, duke e botuar librin me titull “Luboteni 2001 – studime, raporte, dokumente dhe fotografi”, të përgatitur nga tre studiuesit, Skender Asani, Sevdail Demiri dhe Zeqirija Ibrahimi.

Disa herë është thënë se për të shkruar për një ngjarje historike duhet të kalojnë mbi dyzet vite. Mirëpo, praktikat e deritashme tek ne kanë dëshmuar se për ngjarje të caktuara, kur nuk janë mbledhur informacionet dhe nuk janë publikuar menjëherë ato, me kalimin e viteve, ardhja deri tek informacioni ka qenë e vështirë. Nisur nga kjo pikëpamje, mund të thuhet se botimi i këtij libri për ngjarjen e cila ka ndodhur para dy dekadave në Luboten është një prurje me interes, sepse për këtë ndodhi nuk vlen më sintagma e njohur dhe shpesh e dëgjuar në mesin tonë “e ka kapluar pluhuri i harresës”, por lexuesit do të kenë informacione të bollshme në këtë libër. Tre studiuesit, përmes këtij botimi, na e kanë mundësuar për ta kuptuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur në Luboten në vitin 2001.

Pas panoramës se përgjithshme që bashkëpërgatitësit japin në fillim për librin, vazhdojnë me prezantimin e kontekstin historiko-politik të Maqedonisë nga viti 1944 deri në vitin 2001, duke konstatuar se “Maqedonia si shtet u formua në përfundim të Luftës së Dytë Botërore (1944), në kuadër të federatës së re jugosllave. Ajo historikisht ka qenë e populluar me shqiptarë, të cilët ndonëse morën pjesë aktive gati se në të gjitha momentet e rëndësishme të ngritjes së saj, asnjëherë nuk patën trajtimin e barabartë (f.19)”.

Si rezultat i padrejtësive të shumta që ndodhin me popullatën e këtyre viseve, do të vijë deri te lufta e shqiptarëve në Maqedoni, nën siglën e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare në 2001, kundër pushtetit të atëhershëm në këtë vend. Kjo më pas do të vazhdojë me Marrëveshjen e Ohrit, e nënshkruar më 13 gusht të vitit 2001. Mirëpo, brenda datave 8 dhe 13 gusht të vitit 2001, që i bie intervali kohor mes arritjes së Marrëveshjes në Ohër dhe nënshkrimit të saj zyrtar në Shkup, pushteti i atëhershëm maqedonas, me parullën e tyre të veprimit për “eliminimin e terroristëve”, provokimeve të caktuara, si ajo e datës 8 dhe 10 gusht të vitit 2001, ku mbetën të vrarë disa ushtarë maqedonas, do t’i përgjigjet me ofensivë të përgatitur mirë. Kjo ofensivë ushtarake e policore nuk do t’i luftojë njerëzit me uniformë, siç ata pretendonin, por arsenali i tyre ishte drejtuar kundër popullatës civile të Lubotenit. Kjo ofensivë do të organizohej nën komandën e ish-pjesëtarit të lartë të forcave policor të atëhershëm, Johan Tarçullovski. Për pasojë, në këtë aksion mbetën të vrarë civilë shqiptarë të kësaj ane. Në lidhje me këtë ngjarje, e që njëherazi është edhe tematikë e këtij librit, autorët – duke i analizuar deklaratat e përfaqësuesve të pushtetit maqedonas të atëhershëm dhe përfaqësuesve të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare – hedhin poshtë pretendimet e pushtetit maqedonas, të cilët në vazhdimësi janë munduar ta arsyetojnë vrasjen e civilëve shqiptarë në Luboten. Por, përgatitësit për të qenë edhe më bindës në atë që e konstatojnë, sjellin fakte edhe nga materialët e deklaratave të dëshmitarëve të Dhomave të Gjykatës së Hagës. Në deklaratat e sistemuara nga këto dhoma, mes tjerash, thuhet: “Prokuroria argumenton se Luboteni nuk ishte bastion i UÇK-së dhe se nuk përdorej si bazë logjistike e UÇK-së. Argumentohet se megjithëse UÇK-ja mund të ketë gëzuar mbështetje në fshat, fshati nuk ishte “mbushur me luftëtarë të UÇK-së” më 12 gusht” (f. 32). Intervistat dhe deklarata e përfaqësuesve të palës maqedonase dhe asaj shqiptare që kishin rol në këtë periudhë, së bashku me materialin e dhomave të Gjykatës së Hagës dhe materialet e organizatës Human Rights Watch tubohen e publikohen si raporte të veçanta, sistemohen sipas një metodologjie të caktuar nga përgatitësit dhe në formë të librit i ofrohen lexuesit. Për studiuesit të cilët e përgatiten këtë libër nuk ka asnjë dyshim se pushteti maqedonas, në këtë rast, kishte bërë krime kundër popullatës civile shqiptare dhe, për më tepër, forcat e pushtetit maqedonas të atëhershëm, abuzonin në Luboten. Të gjitha këto të dhëna lexuesit do t’i gjejnë në titullin: “Maqedonia krimet kundër popullatës civile: Abuzimet nga forcat maqedonase në Luboten, 10-12 gusht 2001”, ku shtjellohen me hollësi këto ngjarje duke analizuar deklaratat e popullatës së kësaj ane që u kishin dhënë organizatave ndërkombëtare, ku tregohet për sulmet e forcave maqedonase ndaj popullatës civile.

Pas granatimeve dhe të shtënave të njëpasnjëshme, forcat maqedonase u futën në fshat dhe filluan djegien e shtëpive të lubotenasve, siç qe rasti me familjen Jusufi, ku me rastin e futjes së forcave policore dhe paramilitare në këtë vend, hodhën edhe granata dore në shtëpitë e tyre (f. 48). Trajtim me interes në këtë libër është edhe shtjellimi i rolit të komunitetit ndërkombëtar në këto ngjarje, ngase sipas përgatitësve të librit, misioni i OSBE-së ishte i heshtur edhe pse kishte informacione dhe kjo e inkurajonte palën maqedonase që të vazhdonte edhe më tutje me manipulime rreth kësaj ngjarjeje. Por, është e dhimbshme se edhe ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë diplomatët ndërkombëtarë për rastin në fjalë kishin dyshimet e veta për intensitetin e punës së tyre. Më një fjalë, as OSBE-ja dhe GJNPJ-ja nuk e luajtën rolin që do të duhej ta kishin në këtë rast dhe kjo mund të shihet qartë kur Lube Boshkovski shpallet i pafajshëm në këtë rast, edhe pse ishte ministër i Punëve të Brendshme, nën ombrellën e së cilës ministri ishin edhe forcat policore të cilat zhvilluan ofensivën dhe kryen krimet.

Por, ironia më madhe është se shteti maqedonas, siç edhe e vënë në dukje të tre studiuesit në këtë libër, kishte shpenzuar nga buxheti i saj 9.5 milionë euro për mbrojtjen dhe mbështetjen e Lube Boshkovskit dhe Johan Tarçullovskit. Pra, shteti kishte dhënë miliona euro për mbrojtjen e dy njerëzve që realisht ishin fajtorët kryesorë për vrasjen e popullatës civile shqiptare. Në titullin “Viktimat e Masakrës së Lubotenit”, përgatitësit e këtij libri ofrojnë profilet e të masakruarve në këtë ngjarje, duke filluar nga më i riu, Erxhan Aliu – pesë vjeç, e deri të plaku Memet Memeti – 79 vjeç. Në këtë pjesë janë prezantuar profilet e të dhjetë të masakruarve. Paraqitja e këtyre profileve tregon se pushteti nuk i kurseu as fëmijët e as pleqtë.

Mediat e shkruara në gjuhën shqipe në Maqedoni në atë kohë, por edhe disa nga mediat ndërkombëtare, po luanin rolin e tyre në informimin sa më të drejtë të asaj çfarë kishte ndodhur realisht në Luboten. Përkitazi me këtë, përgatitësit e këtij botimi janë kujdesur që artikujt e botuara në shtypin shqiptar në Maqedoni dhe në media të njohura botërore t’i prezantojnë në këtë libër, siç janë artikujt e gazetave “Fakti”, “Liria”, “Lajm”, “Koha”, BBC në gjuhën shqipe, “The Washington Post” etj. Shtojcë e veçantë janë edhe fotografitë, të cilat sado që janë prekëse dhe të rënda për t’u parë, e pasurojnë këtë libër dhe janë argument i fuqishëm për të treguar se deri ku kishte shkuar çmenduria e pushtetit maqedonas të asaj kohe ndaj popullatës shqiptare.

Si përfundim, mund të themi se libri “Luboteni 2001 – studime, raporte, dokumente dhe fotografi”, i përgatitur nga tre studiuesit Skender Asani, Sevdail Demiri dhe Zeqirija Ibrahimi, është prurja më e mirë për këtë ngjarje, e cila ka ndodhur para dy dekadave në një pjesë të territorit të Maqedonisë.

Ata që janë të interesuar të lexojnë për këtë ngjarje, të bazuar në fakte dhe argumente, tani e kanë këtë mundësi, përmes leximit të këtij libri.

Këtë libër duhet ta kenë në dorë të gjithë ata, nga mosha e Erxhan Aliut deri te mosha e Memet Memetit, jo për të ngjallur urrejtje, por për t’ua shpjeguar drejt këtë ngjarje, me qëllim që ajo mos të harrohet, ngase e dimë mirë se ajo që harrohet është e rrezikuar të përsëritet.

Këtu duhet potencuar se, përveç ngjarjes së Lubotenit, në Maqedoni kanë ndodhur edhe ngjarje të tjera, e të cilat kanë qenë me pasoja për shqiptarët e kësaj anë, por edhe me gjerë. Nuk duhet harruar as ngjarjen e muajit maj të vitit 2010, ku në afërsi të fshatit Radushë të Shkupit mbeti i vrarë komandanti heroik dhe historik i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, Harun Aliu me shokë.

Pra, ne si shqiptarë s’duhet harruar asnjë ngjarje. Pa dashur t’i apostrofoj të gjitha, i inkurajoj përgatitësit e këtij botimi që të vazhdojnë në këtë format edhe me botime të radhës për këto ngjarje. Masa e gjerë ka nevojë ndoshta për më shumë informacione në lidhje me këto ndodhi, për ta ditur qartë se kush janë urdhërdhënësit dhe kryerësit e këtyre veprimeve, që më pas, pse jo në formën më të mirë ligjore dhe demokratike, t’ua japin “shpërblimin”.

Dhe, krejt në fund, këtë vështrim modest do të përfundoja me porositë e ish-liderit boshnjak, Alija Izetbegoviq, i cili për ngjarjet e ndodhura gjatë luftës në Bosnje e porosiste popullatën boshnjake, ndërsa këto porosi mendoj se janë aktuale dhe për ne. Ai u thoshte: “Tregojuni fëmijëve tanë që të dinë lidhur me atë se çfarë ka ndodhur! Mos lejoni që për këto çështje të rëndësishme të bie harresa. Tregojuni atyre se ata duhet të krenohen që i përkasin popullit që përjetoi sprova më të mëdha, e i cili ende nuk është gjunjëzuar!”.