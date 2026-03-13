Libani do të paguajë “çmim të rëndë”, paralajmëron Izraeli
Izraeli ka paralajmëruar se do ta bëjë qeverinë e Libanit të “paguajë një çmim të rëndë” përmes sulmeve ndaj infrastrukturës shtetërore dhe me mundësinë e marrjes së territoreve shtesë, transmeton Anadolu.
“Qeveria libaneze do të paguajë një çmim të rëndë përmes sulmeve që synojnë infrastrukturën kombëtare të Libanit dhe përmes humbjes së territorit të përdorur nga militantët e Hezbollahut, derisa të përmbushë zotimin e saj bazë për çarmatosjen e grupit”, tha ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, gjatë një vlerësimi të sigurisë në selinë e Ministrisë së Mbrojtjes në Tel Aviv.
Sipas një njoftimi nga zyra e tij, Katz tha se ushtria izraelite gjatë natës ka shënjestruar dhe shkatërruar një urë të rëndësishme mbi lumin Litani, duke pretenduar se ajo përdorej nga anëtarët e Hezbollahut për të transferuar armë në Libanin jugor.
“Kjo është vetëm fillimi dhe qeveria libaneze dhe shteti i Libanit do të paguajnë një çmim të rëndë për shkatërrimin e infrastrukturës kombëtare të përdorur nga operativët e Hezbollahut për të kryer operacionet e tyre dhe për të shënjestruar shtetin e Izraelit”, tha Katz.
Ai shtoi se kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ai vetë, së bashku me ushtrinë izraelite, mbeten të përkushtuar për të mbrojtur banorët e veriut të Izraelit dhe të gjithë qytetarët izraelitë.
“Ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të përmbushur këtë zotim, si në Iran ashtu edhe në Liban”, tha Katz.
Më herët, ushtria izraelite tha se avionët e saj kishin shënjestruar urën Zrariyeh mbi lumin Litani në Liban, duke pretenduar se Hezbollahu e përdorte atë si një rrugë kryesore lëvizjeje.
Transmetuesi publik izraelit tha se vendimi për të goditur urën u mor në nivel politik pas një rekomandimi nga zyrtarët e sigurisë.
Transmetuesi tha se Netanyahu i kërkoi ushtrisë izraelite të paraqesë objektiva shtesë të infrastrukturës civile për miratim, si pjesë e përpjekjeve për të rritur presionin ndaj qeverisë libaneze që të veprojë kundër Hezbollahut.
Hezbollahu filloi të shënjestrojë baza ushtarake izraelite më 2 mars, si përgjigje ndaj sulmeve të vazhdueshme izraelite në Liban që nga nëntori i vitit 2024 dhe vrasjes në Teheran të liderit të atëhershëm suprem të Iranit, Ali Khamenei.
Izraeli e zgjeroi fushatën e tij po atë ditë me sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe në zona të Libanit jugor dhe lindor.
Më 3 mars, Izraeli nisi gjithashtu një inkursion të kufizuar tokësor në Libanin jugor pasi kishte filluar një fushatë të përbashkët me SHBA-në kundër Iranit më 28 shkurt.
Mbrëmë, autoritetet libaneze thanë se sulmet e zgjeruara të Izraelit në vend kanë vrarë 687 persona, kanë plagosur 1.774 të tjerë dhe kanë zhvendosur rreth 822 mijë persona.