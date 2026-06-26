Libani dhe Izraeli nënshkruan në Washington një “marrëveshje kornizë” të sponsorizuar nga SHBA-ja

Libani dhe Izraeli nënshkruan në Washington një “marrëveshje kornizë” të sponsorizuar nga SHBA-ja

Libani dhe Izraeli kanë nënshkruar në Washington një “marrëveshje kornizë” të sponsorizuar nga SHBA-ja, duke përmbyllur raundin e pestë të negociatave ndërmjet dy palëve.

Një burim i lartë zyrtar libanez tha për Anadolu se marrëveshja përfshin një tërheqje “graduale” të forcave izraelite nga jugu i Libanit, pa specifikuar afatin kohor apo zonat që do të përfshihen nga tërheqja.

Pamjet e transmetuara drejtpërdrejt treguan ceremoninë e nënshkrimit, megjithëse detajet e plota të marrëveshjes nuk u bënë menjëherë publike.

Burimi i lartë libanez, i cili foli në kushte anonimiteti, tha për Anadolu se negociatat kishin shënuar “përparim në çështjet e pazgjidhura” ndërmjet dy palëve.

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