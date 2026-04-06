Libani: 36 të vrarë në sulmet izraelite në 24 orët e fundit, shifra e përgjithshme shkon në afro 1.500
Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha të hënën se të paktën 36 persona u vranë dhe 209 të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore izraelite gjatë 24 orëve të fundit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se bilanci i ri e çon numrin e të vrarëve nga sulmet izraelite që nga 2 marsi në 1.497 persona dhe 4.639 të tjerë të plagosur.
Ministria shtoi se 101 gra dhe 130 fëmijë janë ndër të vrarët në sulme.
Sipas ministrisë, të paktën 57 punonjës të kujdesit shëndetësor janë vrarë dhe 145 të tjerë janë plagosur gjatë ofensivës izraelite.
Izraeli ka kryer sulme ajrore dhe një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar i grupit libanez Hezbollah më 2 mars, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.