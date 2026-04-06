Libani: 36 të vrarë në sulmet izraelite në 24 orët e fundit, shifra e përgjithshme shkon në afro 1.500

MARKETING

Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha të hënën se të paktën 36 persona u vranë dhe 209 të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore izraelite gjatë 24 orëve të fundit, transmeton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Në një deklaratë, ministria tha se bilanci i ri e çon numrin e të vrarëve nga sulmet izraelite që nga 2 marsi në 1.497 persona dhe 4.639 të tjerë të plagosur.

Ministria shtoi se 101 gra dhe 130 fëmijë janë ndër të vrarët në sulme.

Sipas ministrisë, të paktën 57 punonjës të kujdesit shëndetësor janë vrarë dhe 145 të tjerë janë plagosur gjatë ofensivës izraelite.

Izraeli ka kryer sulme ajrore dhe një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar i grupit libanez Hezbollah më 2 mars, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.

MARKETING

Të ngjajshme

MD: Protesta studentore e drejtë demokratike, por ka tentim manipulimi politik

MD: Protesta studentore e drejtë demokratike, por ka tentim manipulimi politik

Gashi: Regjistrimi i popullsisë të jetë i besueshëm, pa marrë parasysh metodën

Gashi: Regjistrimi i popullsisë të jetë i besueshëm, pa marrë parasysh metodën

Emiratet e Bashkuara Arabe interceptojnë 14 raketa dhe 19 dronë nga Irani

Emiratet e Bashkuara Arabe interceptojnë 14 raketa dhe 19 dronë nga Irani

Anija e Greenpeace do t’i bashkohet flotës së ndihmës humanitare Global Sumud për në Gaza

Anija e Greenpeace do t’i bashkohet flotës së ndihmës humanitare Global Sumud për në Gaza

Media iraniane: Avionët luftarakë amerikanë dhe izraelitë bombarduan kompleksin petrokimik në Shiraz të Irani

Media iraniane: Avionët luftarakë amerikanë dhe izraelitë bombarduan kompleksin petrokimik në Shiraz të Irani

(VIDEO) Studentët protestuan, shqipja nuk është opsion, është identitet

(VIDEO) Studentët protestuan, shqipja nuk është opsion, është identitet