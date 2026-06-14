Lewis Hamilton i jep fund pritjes dyvjeçare, fiton garën e parë me Ferrarin
Lewis Hamilton i ka dhënë fund një pritjeje gati dyvjeçare për fitore në Formula 1, duke regjistruar suksesin e tij të parë me Ferrarin në Çmimin e Madh të Barcelonës.
Shtatë herë kampioni i botës zhvilloi një garë të menaxhuar në mënyrë perfekte, duke përfituar nga një periudhë e favorshme e Virtual Safety Car dhe nga strategjia me tri ndalesa e skuadrës italiane.
Britaniku kaloi vijën e finishit i pari në Circuit de Catalunya, përpara George Russell dhe Lando Norris.
Hamilton nuk e nisi garën në mënyrën ideale, pasi zgjedhja e gomave të buta i kushtoi disa pozicione në xhirot e para. Megjithatë, Ferrari reagoi me një strategji agresive që rezultoi vendimtare.
Një ndalesë gjatë Virtual Safety Car i kurseu kohë të çmuar pilotit britanik, i cili në fund menaxhoi avantazhin me goma më të freskëta se rivalët e tij.
Një nga momentet kyçe të garës ishte problemi teknik i Kimi Antonellit.
Lideri i kampionatit ishte në një duel të fortë me Russell për vendin e dytë dhe kishte arritur të kalonte shokun e skuadrës vetëm pesë xhiro para fundit.
Megjithatë, makina e tij pësoi një defekt dhe italiani u detyrua të tërhiqej nga gara.
Rezultati ngushton diferencat në renditjen e përgjithshme, me Hamiltonin që afrohet ndjeshëm me kreun e kampionatit. Ndërkohë, podiumi i Norris bëri histori, pasi për herë të parë që nga Çmimi i Madh i Shteteve të Bashkuara në vitin 1968, tri vendet e para u pushtuan nga pilotë britanikë.
Max Verstappen u rendit i katërti, përpara Oscar Piastrit, ndërsa Alpine shkëlqeu me Pierre Gasly dhe Franco Colapinton në zonën e pikëve.