Lewis Hamilton i jep fund pritjes dyvjeçare, fiton garën e parë me Ferrarin

Lewis Hamilton i jep fund pritjes dyvjeçare, fiton garën e parë me Ferrarin

Lewis Hamilton i ka dhënë fund një pritjeje gati dyvjeçare për fitore në Formula 1, duke regjistruar suksesin e tij të parë me Ferrarin në Çmimin e Madh të Barcelonës.

Shtatë herë kampioni i botës zhvilloi një garë të menaxhuar në mënyrë perfekte, duke përfituar nga një periudhë e favorshme e Virtual Safety Car dhe nga strategjia me tri ndalesa e skuadrës italiane.

Britaniku kaloi vijën e finishit i pari në Circuit de Catalunya, përpara George Russell dhe Lando Norris.

Hamilton nuk e nisi garën në mënyrën ideale, pasi zgjedhja e gomave të buta i kushtoi disa pozicione në xhirot e para. Megjithatë, Ferrari reagoi me një strategji agresive që rezultoi vendimtare.

Një ndalesë gjatë Virtual Safety Car i kurseu kohë të çmuar pilotit britanik, i cili në fund menaxhoi avantazhin me goma më të freskëta se rivalët e tij.

Një nga momentet kyçe të garës ishte problemi teknik i Kimi Antonellit.

Lideri i kampionatit ishte në një duel të fortë me Russell për vendin e dytë dhe kishte arritur të kalonte shokun e skuadrës vetëm pesë xhiro para fundit.

Megjithatë, makina e tij pësoi një defekt dhe italiani u detyrua të tërhiqej nga gara.

Rezultati ngushton diferencat në renditjen e përgjithshme, me Hamiltonin që afrohet ndjeshëm me kreun e kampionatit. Ndërkohë, podiumi i Norris bëri histori, pasi për herë të parë që nga Çmimi i Madh i Shteteve të Bashkuara në vitin 1968, tri vendet e para u pushtuan nga pilotë britanikë.

Max Verstappen u rendit i katërti, përpara Oscar Piastrit, ndërsa Alpine shkëlqeu me Pierre Gasly dhe Franco Colapinton në zonën e pikëve.

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